هنغاريا تحذر من ضرر كبير سيلحق بالاقتصاد الأوروبي بسبب سقف أسعار النفط الروسي

أكد وزير خارجية هنغاريا، بيتر زيجارتو، أن الوقت حان لتدرك بروكسل أن تحديد سقف سعر النفط الروسي، سيضر بالاقتصاد الأوروبي أكثر من غيره من الاقتصادات.

وكتب زيجارتو: "أنا واثق في أن تحديد سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرا سيضر بالاقتصاد الأوروبي في المقام الأول".

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يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا وافقت على تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل، اعتبارا من 5 ديسمبر.

المصدر: RT