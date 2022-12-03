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هنغاريا تحذر من ضرر كبير سيلحق بالاقتصاد الأوروبي بسبب سقف أسعار النفط الروسي

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هنغاريا تحذر من ضرر كبير سيلحق بالاقتصاد الأوروبي بسبب سقف أسعار النفط الروسي
Globallookpress
وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو
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أكد وزير خارجية هنغاريا، بيتر زيجارتو، أن الوقت حان لتدرك بروكسل أن تحديد سقف سعر النفط الروسي، سيضر بالاقتصاد الأوروبي أكثر من غيره من الاقتصادات.

وكتب زيجارتو: "أنا واثق في أن تحديد سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرا سيضر بالاقتصاد الأوروبي في المقام الأول".

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يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا وافقت على تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل، اعتبارا من 5 ديسمبر.

المصدر: RT

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