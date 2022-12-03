الحكومة الألمانية تصف استخدامها لمصطلح "حرب الطاقة" بـ "المجازي"

أوضحت الحكومة الألمانية، أن مصطلح "حرب الطاقة" الذي يستخدمه وزير ماليتها كريستيان ليندنر، مجازي بحت، ولا يجب أخذه بعين الاعتبار، وأنه لا وجود لحرب كهذه في الأعراف الدولية.

وادعت، أن روسيا تستخدم الطاقة ومواردها كوسيلة للضغط على الغرب لتحقيق أهدافها السياسية، وأن العقوبات التي فرضتها ألمانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ضدها تأتي في هذا السياق.

إقرأ المزيد

جاء ذلك إجابة على سؤال وجهه حزب "البديل لألمانيا" للحكومة، لتحديد أطراف الصراع فيما يسمى بـ "حرب الطاقة"، الذي غالبا ما يستخدمه وزير ماليتها في تصريحاته عبر وسائل الإعلام الألمانية، والتي بحسب رأيه بدأتها موسكو.

وأدت العقوبات الغربية ضد روسيا، إلى ارتفاع حاد على أسعار الكهرباء، والوقود، والمواد الغذائية، في أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى الأزمة المالية التي تعاني منها معظم دول العالم.

المصدر: نوفوستي