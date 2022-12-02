السلطات الأوكرانية تنفي تسليم دير الكهوف في كييف للكنيسة الأوكرانية

نفى مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني صحة الأنباء عن تسليم دير الكهوف التاريخي الروسي في كييف، للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة عن بطريركية موسكو.

وقال سكرتير المجلس أليكسي دانيلوف في حديث لقناة "ناستوياشيه فريميا" يوم الجمعة، إن "دير الكهوف هو ملك للشعب كله. ولم أطلع على أي سماح من الدولة باستخدام تلك المباني".

وأضاف تعليقا على إعلان تسجيل الدير وإلحاقة بالكنيسة المنشقة، أنه "يمكن لأي شخص تسجيل أي منظمة اجتماعية بأي عنوان، ولكن يجب أن تكون هناك موافقة من المالك. ولم تصدر الحكومة ولا أي جهة أخرى مثل هذه الوثائق".

إقرأ المزيد

وكان يفستراتي زوريا رئيس قسم العلاقات الخارجية "للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة" كبير أساقفة تشيرنيغوف ونيجين، قد أعلن عن تسجيل دير الكهوف في كييف ديرا تابعا "للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة".

بدورها، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو إن هذا القرار يبقى باطلا دون موافقة سلطات الدولة عليه.

ويأتي ذلك على خلفية قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فرض قيود على أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والكنيسة الأوكرانية التابعة لها في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينظر البرلمان الأوكراني في مشروع قانون حظر "المنظمة الدينية المرتبطة بروسيا"، ما قد يؤدي إلى حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو في أوكرانيا.

وأجرت أجهزة الأمن الأوكرانية في الفترة الأخيرة سلسلة من المداهمات وعمليات التفتيش في الكنائس والأديرة التابعة للكنيسة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، واتهمت عددا من رجال الدين بالتعاون مع روسيا.

المصدر: وكالات