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إصابة 9 بحارة جراء حريق على حاملة طائرات أمريكية

أخبار العالم

إصابة 9 بحارة جراء حريق على حاملة طائرات أمريكية
AFP
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 ذكر مسؤولون عسكريون أمريكيون يوم أمس الأربعاء، أن حريقا اندلع على متن حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، ما أدى إلى إصابة تسعة بحارة بجروح طفيفة، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

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وفي بيان لها، أوضحت البحرية الأمريكية أن الحريق اندلع صباح الثلاثاء بينما كانت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تجري عمليات روتينية على بعد نحو 30 ميلا (50 كيلومترا) قبالة جنوب كاليفورنيا.

وأضاف البيان: "تم اكتشاف الحريق بسرعة وإخماده من خلال جهود إطفاء الحرائق التي قام بها الطاقم".

وعولج البحارة التسعة المصابون على متن السفينة التي ستواصل عملياتها في المنطقة، فيما يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

المصدر: "أ ب"

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