بلينكين: "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية سوفيتية

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية تعود إلى الحقبة السوفيتية، بالإضافة إلى ذخيرة لها، بما في ذلك إنتاجها.

وأجاب بلينكن عن سؤال في مقابلة مع شبكة CNN، حول ما إذا كان "الناتو" يدرس إمكانية الاستثمار في مصانع بجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا لاستئناف إنتاج أسلحة تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقال: "نحن ندرس جميع الخيارات للتأكد من حصول أوكرانيا على ما تحتاجه وما الذي سيعمل لصالحها.. وبعض ذلك يتعلق بأنظمة الحقبة السوفيتية التي كانت موجودة في مستودعاتها لعقود من الزمن، وللتأكد من ذلك بالنسبة لهذه الذخيرة، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إنتاج شيء تم التوقف عن إنتاجه".

المصدر: نوفوستي