المالية الروسية تسدد سندات دولية مستحقة في 2026 بالروبل الروسي

أعلنت وزارة المالية الروسية، تسديد قسيمة سندات دولية مستحقة عام 2026، بقيمة 71.3 مليون دولار، بالعملة الروسية المحلية الروبل.

وبحسب بيان الوزارة: "تعلن وزارة المالية الروسية أنه وفقا لمرسوم رئيس روسيا الاتحادية رقم 394، بتاريخ 22 يونيو 2022، فإنه تم دفع الأموال المخصصة لسداد دخل قسيمة السندات، على قروض السندات الخارجية لروسيا الاتحادية، المستحقة عام 2026، بقيمة 4.3 مليار روبل روسي، أي ما يعادل 71.3 مليون دولار أمريكي".

وأضاف البيان: " قامت وزارة المالية الروسية بتحويل الأموال إلى (وديعة التسوية الوطنية) NBCO JSC لتسديد هذه المدفوعات بعملة روسيا بسعر الصرف الرسمي".

يذكر أن المرسوم الرئاسي رقم "394"، هو إجراء مؤقت لتنفيذ التزامات ديون روسيا الاتحادية، للمقيمين والدائنين الأجانب، مقومة بالأوراق المالية الحكومية، والتي يشار إلى قيمتها الاسمية بالعملة الأجنبية.

المصدر: تاس