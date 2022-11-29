زيلينسكي يقدم طلب ترشيح أوديسا لاستضافة "إكسبو 2030"

قدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، في الجمعية العامة لمكتب المعارض الدولي، طلب ترشيح مدينة أوديسا لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة على حسابه في "تيليغرام": "نحن الآن نثبت بالفعل أن منطقة البحر الأسود هي أحد الضامنين الرئيسيين لاستقرار العالم.. ميناء أوديسا الخاص بنا هو الميناء الكبير الذي يحافظ على الرفاهية الاجتماعية لعشرات البلدان في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضاف: "أثبتنا ذلك هذا العام من خلال مبادرتنا لتصدير الحبوب.. دعونا ندمجها مع المشروع الدولي الجديد (الحبوب من أوكرانيا).. سننقذ ملايين الأشخاص، وستنقذ أوديسا ملايين الأشخاص بفضل عمل موانئها".

ووصف زيلينسكي، أوديسا بأنها المكان المثالي لمعرض إكسبو الدولي 2030، حيث ارتبطت المدينة اقتصاديا وثقافيا منذ قرون بتركيا ورومانيا وجورجيا وبلغاريا ومولدوفا، وكذلك مع دول أخرى في المنطقة وحول العالم.

المصدر: نوفوستي