البرلمان الإيراني یصدق علی انضمام البلاد لمنظمة شنغهاي للتعاون

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن نواب البرلمان الإيراني صوتوا، اليوم الأحد، لصالح مشروع قانون انضمام ايران لمنظمة شنغهاي للتعاون، المقدم من قبل الحكومة.

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وترى السلطات الأيرانية أن العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون ستسمح بتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري مع "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، مما يساعد إيران في التخفيف من تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ووافق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في 18 سبتمبر عام 2021 على منح إيران العضوية الكاملة بالمنظمة، بعد أن كانت لسنوات طويلة بصفة مراقب.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها بالنظر إلى المكانة الدولية والإقليمية، التي تحظى بها المنظمة، ولا سيما في ظل التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمها تزايد حدة التنافس بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة ثانية، وبالنظر كذلك إلى أن انضمام إيران لهذا التجمع الإقليمي ينسجم مع نزعة "الإقليمية" في السياسة الخارجية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة ضمن سياسة "التوجه شرقا"، وذلك لرغبة مؤكدة في مواجهة العزلة المفروضة عليها من الولايات المتحدة والغرب، والعقبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات.

المصدر: مهر