شولتس: الحكومة الألمانية وافقت على مجموعة إجراءات لخفض أسعار الطاقة

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بأن الحكومة الألمانية وافقت على مجموعة من الإجراءات لخفض أسعار الطاقة.

وقال شولتس: "وافق مجلس الوزراء على قرار هام على نحو دائري سيتم اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الغاز والكهرباء والتدفئة، وسنضع حدا لأسعار الطاقة حتى يتمكن المواطنون من مواجهة التحديات الجديدة".

وسيتم تقديمها في ديسمبر، لمزيد من الموافقة عليها من قبل البوندستاغ (البرلمان الألماني) والبوندسرات (الهيئة التشريعية الألمانية)، من أجل اتخاذ الإجراءات المخطط لها في العام المقبل، كما هو مخطط.

وكان من المفترض، أن تدخل مجموعة الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من مارس من العام المقبل، لكن مجلس الوزراء الألماني قرر في وقت سابق أنه سيكون لها أثر رجعي وسيبدأ العمل اعتبارا من يناير.

ومن المتوقع أن يؤثر تحديد الأسعار على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك الأسر خاصة.

المصدر: نوفوستي