الفلبين تطالب بكين بتفسير واقعة في بحر الصين الجنوبي

طالبت الفلبين الصين بتفسير بعد إعلان قائد عسكري فلبيني استيلاء خفر السواحل الصيني بالقوة على حطام صاروخ صيني كان بحوزة عناصر من البحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

وقالت ماريا تيريزا دازا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية، إن مذكرة دبلوماسية احيلت إلى الصين لتلقي "توضيح من الجانب الصيني بشأن الواقعة"، دون أن تخوض في تفاصيل.

من جانبه قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إنه سيطلب توضيحا أيضا عندما يزور بكين في يناير المقبل للقاء الزعيم الصيني، شي جين بينغ.

وكان نائب الأدميرال الفلبيني، ألبرتو كارلوس، صرح يوم الاثنين الماضي بأن سفينة صينية اعترضت زورقا تابعا للبحرية الفلبينية مرتين قبل ان تصادر الحطام الذى كانت تسحبه يوم الأحد قبالة جزيرة ثيتو التي تسيطر عليها الفلبين.

وقال كارلوس إن البحارة الفلبينيين، باستخدام كاميرا بعيدة المدى في جزيرة ثيتو، رصدوا الحطام ينجرف وسط الأمواج بالقرب من شريط رملي على بعد 540 مترا.

وذكر كارلوس في بيان "بينما كان البحارة الفلبينيون يعودون إلى جزيرتهم، لاحظوا اقتراب سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني من موقعهم، ثم أغلقت مسارهم مرتين.. ثم اطلقت السفينة الصينية زورقا تمركز على متنه أفراد استردوا الجسم العائم المذكور بالقوة عن طريق قطع الحبل المتصل بالزورق الفلبيني. وهنا قرر البحارة الفلبينيون العودة إلى جزيرتهم".

من جهتها نفت الخارجية الصينية استيلاءها على الحطام بالقوة.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية "الجانب الفلبيني انتشل الجسم وسحبه أولا. وبعد مشاورات ودية في الموقع، أعاد الجانب الفلبيني الحطام إلى الصين، وأعربت الصين عن تقديرها لذلك. لم يكن هناك اعتراض أو استيلاء بالقوة في مكان الواقعة".

المصدر: أسوشيتيد بريس