 
مباشر

الكرملين: اجتماع أردوغان والأسد في روسيا ممكن

أخبار العالم

الكرملين: اجتماع أردوغان والأسد في روسيا ممكن
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8l7

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حاليا أي اتفاقات حول لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد في روسيا، لكن ذلك ممكن من الناحية النظرية.

وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين: "من الناحية النظرية يمكن ذلك، لكن لا توجد اتفاقات حول ذلك".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: لقاء أردوغان والأسد قد يتم بوساطة من بوتين
وسائل إعلام: لقاء أردوغان والأسد قد يتم بوساطة من بوتين

وفي تصريح لأردوغان اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اجتماع الكتلة البرلمانية، قال: "من الممكن أن ألتقي الأسد، فلا توجد خلافات دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية".

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. بلجيكا تفوز على كندا بشق الأنفس (فيديو)