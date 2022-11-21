قاسم جومارت توكايف يتجه لفوز حاسم في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
أفاد رئيس لجنة الانتخابات المركزية بكازاخستان، نورلان أبديروف، بأن رئيس البلاد، قاسم جومارت توكايف، فاز بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 81,31% من أصوات الناخبين.
وقال أبديروف في جلسة لجنته اليوم الاثنين والتي تم فيها إعلان النتائج التمهيدية للانتخابات الرئاسية: "حصل قاسم جومارت توكايف على 81,31% من الأصوات".
وأضاف أن 5,8% من الناخبين صوتوا "ضد كل المرشحين".
وتابع أن رئيس اتحاد المزارعين، جيغولي دايرابايف، حصل على 3,42% من الأصوات والشخصية الاجتماعية كاراكات أبدين – على 2,6% من الأصوات والاقتصادي ميرام كاجيكين – على 2,53%. أما ممثل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الوطني المعارض، نورلان أويسبايف، فتلقى 2,22% من الأصوات والحقوقية سلطنة تورصينبيكوفا – 2,12%.
وجرت الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان أمس الأحد.
المصدر: نوفوستي