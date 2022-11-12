مصر.. لقطات لافتة وغير مسبوقة من داخل هرم خوفو (فيديو)

قام علماء من جامعة هارفارد بأعمال رقمنة الممرات بالكامل داخل هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر ويمكن النظر إلى إحدى عجائب الدنيا بأسهل طريقة دون الدخول اليه.

وأفادت السلطات المصرية بأنها لم تفتحه للسياح بل قامت بتسهيلات ليتسنى لجميع السياح النظر إلى إحدى عجائب الدنيا بأسهل طريقة دون الدخول اليه.

وشيد هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر والبالغ طوله 146 مترا، وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل أكثر من 4500 سنة على هضبة الجيزة قرب القاهرة، إلى جانب أبوالهول.

وخوفو هو ثاني فراعنة الأسرة الرابعة "القرن السادس والعشرون قبل الميلاد"، ويحوي الهرم ثلاث غرف معروفة، وقد بُنى على غرار باقي أهرامات مصر كمقبرة للفرعون.

المصدر: لينتا.رو