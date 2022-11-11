وسائل الإعلام: رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ستقبل تيمور الشرقية كعضو في المنظمة

قالت صحيفة "ذا أستراليان" إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وافقت على قبول تيمور الشرقية كعضوها الحادي عشر.

وبحسب الموقع، جاء في بيان الرابطة: "لقد اتفقنا من حيث المبدأ على قبول تيمور الشرقية بصفتها العضو الحادي عشر في الآسيان".

وستحصل دولة تيمور الشرقية، (دولة تقع في جنوب شرق آسيا)، على صفة مراقب في اجتماعات الآسيان رفيعة المستوى. وجاء اعلان الكتلة بعد اجتماع زعماء المنطقة فى قمة فى بنوم بنه بكمبوديا.

ولفت قادة الرابطة إلى أن الخطوات التالية ستشمل خارطة طريق للعضوية الكاملة. وسيتم تقديمه في قمة ترأسها إندونيسيا العام المقبل.

وفي وقت سابق أفيد أن حجم التجارة بين روسيا ودول الآسيان بلغ 20 مليار دولار.

وإلى ذلك أعلن رئيس وزارة تنمية الشرق الأقصى استعداد جميع دول الآسيان للعمل مع روسيا.

يذكر أن "آسيان" تضم 10 دول في منطقة جنوب شرق آسيا، بما فيها فيتنام وإندونيسيا وبروناي وسنغافورة وتايلاند وغيرها.

المصدر: غازيتا رو