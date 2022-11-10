اليابان والولايات المتحدة تطلقان مناورات مشتركة كبيرة

أطلقت قوات الدفاع الذاتى اليابانية والجيش الأمريكى، اليوم الخميس، مناورات عسكرية مشتركة كبيرة للتدريب على حماية الجزر النائية للأرخبيل اليابانى.

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وجاء في بيان نشرته القيادة العسكرية الأمريكية في اليابان بمناسبة إطلاق المناورات: "سنقوم ليس فقط برفع قدراتنا المشتركة على العمل في كل المجالات، بل وسنقوم بتعزيز شراكتنا وصداقتنا... إن المجتمعات التي نتدرب فيها هي المجتمعات التي نعيش فيها. نحن ليس فقط شركاء عسكريين، بل وإننا الأصدقاء والجيران أيضا".

من جهتها أفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن نحو 26 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف عسكري أمريكي سيشاركون في هذه المناورات. كما سيشارك فيها 20 سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية و10 سفن تابعة لسلاح البحر الأمريكي، وكذلك 250 طائرة عسكرية يابانية و120 طائرة عسكرية أمريكية، بما فيها طائرات من طراز "أوسبري".

وستنضم إلى المناورات اليابانية الأمريكية، التي ستستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، 4 سفن وطائرتان عسكريتان تابعة للقوات المسلحة الأسترالية والكندية والبريطانية.

وجاء في بيان صدر عن القيادة اليابانية الموحدة: "إن المناورات العملية الحالية هي المناورات الـ16. والمراقبون من أستراليا وكندا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والفلبين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وحلف الناتو مدعوون لحضورها".

المصدر: نوفوستي