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الصحة العالمية: تراجع معدل وفيات "كوفيد –19" بنسبة 90 بالمئة

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الصحة العالمية: تراجع معدل وفيات
Globallookpress
سيدة تتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع وفيات كورونا عالميا بنحو 90 بالمئة منذ فبراير الماضي، في الوقت الذي قطع فيه المجتمع الدولي شوطا طويلا في مكافحة الفيروس.

وقال ذلك، مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى "إن انحفاض وفيات كوفيد هو مدعاة للتفاؤل"، لافتا إلى أن معدلات اختبار فيروس كورونا وحمضه النووي لا تزال منخفضة في جميع أنحاء العالم.

واعتبر المسؤول الأممي أن "الثغرات في عملية التطعيم لا تزال كبيرة، والاستمرار في انتشار المتحورات الجديدة أمر مقلق". داعيا الجميع للحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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