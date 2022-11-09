مسؤولون أمريكيون: بايدن سيزور مصر ويلتقي السيسي في 11/11

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس جو بايدن سيحضر قمة المناخ الدولية في مصر، ويلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الـ11 من نوفمبر الجاري.

وحسب الوكالة، سيتوجه بايدن إلى مدينة شرم الشيخ يوم الجمعة للمشاركة في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 27".

وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأمريكي سيلقي خطابا خاصا حول جهود إدارته للبناء على "العمل غير المسبوق" من قبل الولايات المتحدة، لتقليل الانبعاثات ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا على بناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ.

وقال المسؤولون إن بايد سيلتقي بزعماء مصر وكمبوديا وإندونيسيا خلال رحلة واسعة النطاق تشمل قمة المناخ العالمية في مصر، واجتماعات رابطة آسيان ومجموعة الدول العشرين الصناعية.

ولم يجب المسؤولون على سؤال فيما إذا كان بايدن سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي من المتوقع أن يحضر القمة وما الذي يمكن أن يشمله جدول أعمال اجتماعهما.

وأضافوا أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى كمبوديا من السبت إلى الأحد للمشاركة في القمة السنوية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة آسيان وقمة شرق آسيا، حيث سيركز على قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادي ويتحدث عن التزام الولايات المتحدة بدعم نظام دولي يقوم على المبادئ في بحر الصين الجنوبي.

وسيزور بايدن إندونيسيا من الأحد إلى 16 نوفمبر للمشاركة في قمة لزعماء مجموعة العشرين.



المصدر: وكالات