قالت مجلة Der Spiegel، إن عدد الألمان الذين يثقون بالموقف الروسي ويصدقونه، أخذ يتزايد أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة.

واستشهدت هذه المجلة التي تعتبر من المجلات الألمانية المركزية، بنتائج الدراسات الاجتماعية الأخيرة: السرد الروسي حول النزاع الأوكراني يجتذب المزيد والمزيد من المؤيدين.

ووفقا لها، تدل استطلاعات الرأي العام الألماني مؤخرا، على أن 40٪ من الذين تم استطلاع آرائهم وافقوا على القول إن العملية العسكرية الروسية الخاصة، كانت الرد الروسي الذي لا بديل له على استفزازات الناتو. وهذا الرقم أكثر بـ11% مما كان عليه في أبريل. وخلال ذلك، في شرق البلاد، تصل نسبة تأييد سياسة موسكو إلى 59٪، أي حوالي ثلثي السكان تقريبا.

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وكذلك، كل ثاني ألماني تقريبا، مقتنع كليا أو جزئيا بأن الرئيس فلاديمير بوتين يتصدى لائتلاف"النخب العالمية" التي ساهمت في تصعيد النزاع. هذا أكثر بنسبة 12٪ مما كان عليه المؤشر في أبريل.

وزعمت المجلة الألمانية، بأن قناة RT DE "ساهمت في بث الشكوك وعدم الثقة تجاه الديمقراطية بين السكان الألمان".

المصدر: شبيغل