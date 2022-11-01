سفير أوكرانيا السابق لدى ألمانيا للكنيسة الإنجيلية: تخدمون يهوذا

وصف السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا بـ "خدم يهوذا" بسبب دعواتها لإجراء محادثات سلام في أوكرانيا.

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وكانت الكنيسة قد أصدرت، الاثنين الماضي، دعوة لإجراء محادثات سلام في أوكرانيا، حيث قالت رئيسة مجلس الكنيسة آنيت كورشوس في خطبتها: "لا يمكن أن تكون الحرب التي لا نهاية لها بديلا عن السلام العادل. يجب ألا تحل الحرب محل السياسة.. لذلك لا تهملوا المفاوضات". ونقلت كلماتها على الموقع الإلكتروني للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا.

وأضافت آنيت كورشوس أن السلام لا يمكن أن يتحقق في نهاية المطاف إلا من خلال المفاوضات، ووفقا لها، فإن المفاوضات الهادفة إلى وقف إطلاق النار بعيدة الآن، إلا أنها ضرورية.

وعلق سفير أوكرانيا السابق في ألمانيا ميلنيك على هذا البيان ٌائلا إن الكنيسة الإنجيلية الألمانية "تخدم يهوذا"، وكتب في تغريدة له على موقع "تويتر": "لن نغفر لكم أبدا خيانتكم المنافقة للشعب الأوكراني يا خدم يهوذا"، ثم أضاف لاحقا أن "مارتن لوثر كان سيتقلب في قبره إذا كان قد رأى فقدان علاقتكم بالواقع وقسوة الكنيسة الإنجيلية الألمانية المنهكة أخلاقيا اليوم".

المصدر: نوفوستي