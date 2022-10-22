الشرطة الهولندية تمنع حركة "بيغيدا" من حرق القرآن في روتردام (فيديو)

اعتقلت الشرطة الهولندية زعيم حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام، خيرت فيلدرز، أثناء محاولته حرق القرآن الكريم في ساحة محطة روتردام.

وتجمع عدد من أنصار "بيغيدا" في الساحة بغرض إحراق نسخة من القرآن الكريم في استفزاز واضح لمشاعر أبناء الجالية المسلمة في هولندا.

وتواجدت الشرطة بأعداد كبيرة في ساحة محطة روتردام وشكلت خطاً فاصلاً لإبقاء المتظاهرين المعارضين وإبعادهم عن عناصر "بيغيدا".

وصادرت الشرطة نسخ القرآن الكريم التي كانت بحوزة زعيم "بيغيدا".

وقد أعلنت حركة "بيغيدا" المتطرفة عن توجهها إلى ساحة محطة أمستردام المركزية لإحراق نسخة من القرآن الكريم الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت وفي رد فعل على ذلك قررت فعاليات وأبناء من الجالية المسلمة تنظيم مظاهرة مضادة في نفس المكان.

ونشرت حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام والمسلمين على صفحتها على "فيسبوك" أنها في الطريق إلى روتردام ومعها نسخة من القرآن.

وكان نائب رئيس بلدية روتردام سيمونز قد أعطى الإذن نيابة عن مجلس روتردام لمظاهرة (بيغيدا) والتي أشارت أنها تخطط لحرق القرآن الكريم.

وفي ردة فعل على ذلك، قال الآلاف من الشبان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم ينون التصدي لهذا التجمع.

ودعت فعاليات وهيئات إسلامية لمظاهرة مضادة السبت مقابل محطة روتردام.

وقال نائب رئيس البلدية التي يترأسها المغربي احمد بوطالب، الذي منح ترخيص للمظاهرة، إن الشرطة ستتدخل في حال حاول أنصار بيغيدا حرق نسخة من القرآن.

المصدر: وكالات