"دير شبيغل": وزيرتا الخارجية والدفاع الألمانيتان تطالبان بزيادة سقف المساعدة العسكرية لكييف

طالبت وزيرتا الخارجية والدفاع الألمانيتان بتخصيص 1.5 مليار يورو إضافية لإمدادات الأسلحة إلى كييف العام المقبل وهو أكثر مما هو محدد في الميزانية كمساعدة لكييف.

وقالت مجلة "دير شبيغل" نقلا عن رسالة بعث بها إلى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن ميزانية عام 2023 تنص على ما يقرب من 700 مليون يورو كمساعدة عسكرية لكييف. بالمقابل تطالب كل من وزيرتي الخارجية والدفاع، أنالينا بوربوك وكريستين لامبرخت، بزيادة لأوكرانيا تصل إلى 2.2 مليار يورو. وأن ألمانيا برأي الوزيرتين فقط من خلال هذه الميزانية ستكون قادرة على أن تظهر بشكل ملموس وواضح أنها تتحمل المسؤولية التي يتوقعها الشركاء الدوليون منها.

وأشار منشور المجلة إلى أن الوزيرتين في بداية الرسالة، التي بعثتا بها إلى وزير المالية، تنتقدان حقيقة أنه حتى الآن تم تخصيص 697 مليون يورو فقط لتزويد كييف بالأسلحة، وبحسب رأي الوزيرتين فإن سمعة برلين الدولية تعتمد أيضا على هذا.

وتشير المجلة إلى أنه لم يعرف بعد ما إذا كان وزير المالية سيلبي مطالبهما، لأنه في ضوء أزمة الطاقة والإجراءات الحكومية لدعم المواطنين والصناعة، فإن الشؤون المالية (الموارد) في ألمانيا محدودة، كما دعا وزير المالية مرارا وتكرارا الوزراء في مجلس الوزراء إلى توفير المال.

المصدر: تاس