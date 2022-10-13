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السفير الروسي لدى النمسا يحذر الاتحاد الأوروبي من تكرار "السيناريو اليوغوسلافي"

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السفير الروسي لدى النمسا يحذر الاتحاد الأوروبي من تكرار
AP
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أكد السفير الروسي لدى النمسا دميتري ليوبنسكي أن الاتحاد الأوروبي مهدد بتكرار "سيناريو الحروب اليوغوسلافية" على خلفية وصول أسلحة تم إرسالها إلى أوكرانيا إلى السوق السوداء.

وقال ليوبنسكي إنه منذ عدة أشهر، يزود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، خلافا لمعايير مراقبة الصادرات الدولية الخاصة بهم أوكرانيا بكميات هائلة من الأسلحة. وبتواطؤ دولي، تدخل الأسلحة السوق السوداء على نطاق واسع وقد ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين والمجرمين في أنحاء مختلفة من العالم.

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وأضاف: "هناك خطر التكرار الفعلي لسيناريو الحروب اليوغوسلافية، عندما غُمرت أوروبا بأكملها بالأسلحة النارية غير القانونية من غرب البلقان. ولا تزال الأصداء الإجرامية لهذه الحروب محسوسة هنا حتى يومنا هذا".

وأشار إلى أن تقارير تظهر بشكل متزايد مصادرة "الأسلحة الأوكرانية" في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في النمسا.

المصدر: نوفوستي

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