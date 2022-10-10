زاخاروفا تعلق على دعوة واشنطن للتفاوض وحل الأزمة في أوكرانيا

اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، دعوة متحدث الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للتفاوض وحل الأزمة في أوكرانيا، أنها ضرب من النفاق، ومحاولة للتهدئة قبل استئناف القتال.

وقالت زاخاروفا: "لا شيء وراء هذه الدعوات الكاذبة للسلام سوى النفاق ومحاولة غير مقنعة لمواصلة القتال وإلحاق هزيمة استراتيجية بنا".

وشددت زاخاروفا على أن دعوات واشنطن للسلام تأتي "على خلفية إمدادات الأسلحة على نطاق واسع للنظام الأوكراني النازي".

وأكدت أن روسيا منفتحة على الدبلوماسية، وأن شروط الحوار معروفة، و"كلما استمرت واشنطن بتشجيع كييف والمخربين الأوكرانيين على الهجمات الإرهابية، صار الحل الدبلوماسي أعقد".

وفي وقت سابق، قال جون كيربي إنه يجب البحث عن طريق للتسوية في أوكرانيا عبر الدبلوماسية، وأشار إلى أن واشنطن لا تلمس رغم ذلك أي نوايا جادة لدى روسيا للتفاوض مع كييف.

المصدر: نوفوستي