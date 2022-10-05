فشل إطلاق صاروخ باليستي يثير هالة ذعر في كوريا الجنوبية (فيديو)

تسبب فشل إطلاق صاروخ باليستي كوري جنوبي في حالة ذعر بمدينة كورية جنوبية، بعد تحطمه على الأرض وتسببه باندلاع حريق هائل.

وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي لوكالة الأنباء "يونهاب" إن الوقود الدافع للصاروخ اشتعل، لكن رأسه الحربي لم ينفجر.

وظهر في صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريق وكرة من اللهب قال رواد الشبكة إنها رصدت بالقرب من قاعدة "غانغنونغ" الجوية على الساحل الشرقي للبلاد.

وقالت هيئة أركان الجيش في كوريا الجنوبية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وإنهم يحققون في سبب فشل إطلاق هذا الصاروخ.

وأطلق الجيش الكوري الجنوبي مساء الثلاثاء صاروخا باليستيًا قصير المدى من نوع "هينمو-2" تعطل وتحطم بعيد إطلاقه.

وأجرت سيئول وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة عديدة شملت إلقاء قنابل وإطلاق صواريخ، ردا على إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى كوري شمالي، حلق فوق اليابان يوم الثلاثاء وسقط في البحر.

المصدر: أ ف ب