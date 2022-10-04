بيونغ يانغ: مشروع القرار الأمريكي المناهض لروسيا بمجلس الأمن هدفه الحفاظ على عالم أحادي بلا جدال

شددت كوريا الشمالية على أن الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة من خلال تقديمها قرارا لمجلس الأمن بشأن عدم الاعتراف بالاستفتاءات في منطقتي دونباس وخيرسون.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن بيان لرئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة خارجية هذا البلد قوله: " في الثلاثين من سبتمبر، أجرى مجلس الأمن الدولي تصويتا على قرار مناهض لروسيا قدمته الولايات المتحدة.. من أجل الحفاظ على (عالم أحادي القطب) لا جدال فيه، تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وتنتهك حقوقها المشروعة من خلال إساءة استخدام مجلس الأمن الدولي".

وصرّحت كوريا الشمالية بان الولايات المتحدة تلجأ مرة أخرى إلى "نفس الحيلة القديمة" التي شهدها العالم بأسره مرات عديدة، بما في ذلك في يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في هذا الصدد: "إذا كان مجلس الأمن الدولي سينتهك الحقوق المستقلة والمصالح الأساسية للدول ذات السيادة بمعايير عصابات مزدوجة غير منطقية وتتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فسيتم تحميله المسؤولية الكاملة عن العواقب".

وكانت روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا لا يعترف بالاستفتاءات التي جرت في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: نوفوستي