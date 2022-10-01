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تركيا ترفض الاعتراف بانضمام دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون إلى روسيا

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تركيا ترفض الاعتراف بانضمام دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون إلى روسيا
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أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها قرار انضمام 4 مناطق إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زاباروجيه وخيرسون.

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شاهد لحظة إعلان بوتين انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
شاهد لحظة إعلان بوتين انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا

وقالت الخارجية في بيان: "لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة".

وأشار البيان إلى أن:"تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في استفتاء غير شرعي أجرته في عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".

وأردف البيان:"تماشيا مع هذا الموقف الذي اتخذناه في عام 2014، نرفض قرار روسيا بضم مناطق دونيتسك، ولوغانسك، وخيرسون، وزاباروجيه الأوكرانية".

وشددت الخارجية بالقول:"لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة، ونجدد دعمنا لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي اتخذت أبعادا أكثر خطورة، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات".

المصدر: الأناضول

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