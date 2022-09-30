مسؤول: مدينة ميليتوبول ستكون عاصمة مؤقتة لمقاطعة زابوروجيه داخل الاتحاد الروسي

أعلن عضو مجلس إدارة منقطة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن أراضي المنطقة ستنضم إلى روسيا كمقاطعة، وستكون العاصمة المؤقتة لها مدينة ميليتوبول.

إقرأ المزيد

وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة: "منطقة زابوروجيه كموضوع للاتحاد الروسي ستكون مقاطعة. ستقوم مدينة ميليتوبول مؤقتا بمهام عاصمة لهذه المقاطعة. والكلمة الأساسية هنا بشكل مؤقت، لأن عاصمة المقاطعة بعد التحرير(الكامل لمدينة زابوروجيه) ستكون مرة أخرى مركزها الإقليمي مدينة زابوروجيه".

ولا تزال مدينة زابوروجيه حتى الآن تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي