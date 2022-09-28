بوشيلين في طريقه إلى موسكو لاستكمال الجزء القانوني لانضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه سيتوجه اليوم الأربعاء إلى موسكو لاستكمال الجزء القانوني من انضمام جمهوريته إلى روسيا.

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وقال بوشيلين في حديث لوكالة "تاس": "الوثيقة في أيدي والبروتوكول (النهائي لنتائج التصويت في الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا) في أيدي. والآن أمامي رحلة إلى موسكو. وأنا ذاهب إلى هناك الآن".

كما شكر بوشيلين جميع سكان الجمهورية الذين شاركوا في الاستفتاء.

وتابع: "كلهم أبطال بغض النظر عن وظائفهم".

المصدر: تاس