ميركل: قلت ذات مرة يجب أخذ كلمات بوتين على محمل الجد وأشدد على ذلك الآن

قالت صحيفة Süddeutsche Zeitung، إن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل دعت إلى النظر بشكل جدي إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الصحيفة، أن ميركل شاركت في افتتاح "صندوق المستشار هيلموت كول". وخلال الفعالية ألقت المستشارة السابقة كلمة، تطرقت فيها إلى الأجندة السياسية الحالية.

وأشارت ميركل إلى أنها قالت ذات مرة، إن كلمات الزعيم الروسي يجب أن تؤخذ على محمل الجد، والآن تؤكد مرة أخرى على أهمية ذلك.

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وأضافت المستشارة السابقة: "يجب عليكم أخذ كلماته على محمل الجد. يجب النظر إلى كلماته بشكل جدي، وعدم إهمالها واعتبارها مخادعة. أخذها على محمل الجد لا يعتبر بأي حال من الأحوال علامة ضعف، بل يدل على الحكمة السياسية - مما يساعد على توفير مساحة للمناورة أو صياغة مناورة جديدة وهو أمر لا يقل أهمية".

المصدر: نوفوستي