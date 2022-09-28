سلطات زابوروجيه تدعو إلى تطبيق وضع مكافحة الإرهاب في المنطقة

دعا رئيس حركة "نحن مع روسيا"، وعضو الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إلى تغيير وضع المنطقة من العملية العسكرية الخاصة إلى وضع مكافحة الإرهاب.

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وصرح روغوف لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء، 28 سبتمبر، بأن تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة إلى مكافحة الإرهاب "سيسمح باستعادة النظام بسرعة وفعالية في الأراضي المحررة".

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية، غالينا كاتيوشنكو، قد صرحت في وقت سابق، بأنه وبعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع في منطقة زابوروجيه، فقد صوت أكثر من 93.11% من الناخبين لصالح إعادة التوحيد مع روسيا، ووافقت مفوضية الانتخابات على هذا القرار، بينما لم تكن هناك أي انتهاكات جسيمة أو ملاحظات خلال عملية الاستفتاء.

المصدر: نوفوستي