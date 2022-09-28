كييف تدعو إلى زيادة دعم الجيش الأوكراني بالمدفعية بعيدة المدى

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وبلدان مجموعة السبع الكبار إلى زيادة ضغط العقوبات ضد روسيا ومضاعفة دعم الجيش الأوكراني بالدبابات والمدفعية بعيدة المدى.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء: "تدعو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومجموعة السبع الكبار إلى زيادة كبيرة وسريعة للضغط على الدولة المعتدية بما في ذلك فرض عقوبات شديدة وجديدة على روسيا، وكذلك زيادة كبيرة للدعم العسكري لأوكرانيا وخاصة عن طريق إمدادها بالدبابات والطائرات القتالية والمدرعات والمدفعية بعيدة المدى ووسائل الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي".

وفي 22 سبتمبر الجاري طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ألمانيا بألا تنظر إلى حلفائها بل أن تصبح قدوة لها من خلال تزويد كييف بالدبابات القتالية.

المصدر: نوفوستي