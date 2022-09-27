مراقب: كييف تقصف مراكز الاقتراع في منطقة زابوروجيه عمدا

أعلن المراقب الدولي من سوريا، إلياس شاهين، أن القوات الأوكرانية تقصف عمدا مراكز الاقتراع في بعض المدن بمنطقة زابوروجيه لتعطيل الاستفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا.

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وقال شاهين في حديث لوكالة "نوفوستي": "قبل وصولي لاحظت أن العديد من وسائل الإعلام الغربية كتبت أن الجيش الروسي يجبر السكان المحليين على التصويت تحت تهديد السلاح تقريبا. لكن في الواقع انفجرت قذائف من نظام كييف بالقرب من مراكز الاقتراع في بعض المدن. وعملوا ذلك لتخويف المواطنين حتى لا يتمكنوا من التصويت. سألت الكثير من الناس عن الاستفتاء وقال معظمهم إنهم صوتوا بإخلاص وبشكل طوعي".

وقارن المراقب السوري أعمال نظام كييف بنشاط تنظيم داعش وجهبة النصرة في سوريا، موضحا: "يشبه ذلك العمليات الإرهابية التي نظمها تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا. كانوا يقتلون كل شخص لم يتفق معهم. لذلك أعتقد أن نظام كييف والارهابيين الذين كانوا موجودين في سوريا لديهم أيديولوجية واحدة".

المصدر: نوفوستي