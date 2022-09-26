تغريم شركة سويسرية 720 ألف دولار خرقت العقوبات ضد روسيا

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي تغريم شركة Indosuez المالية السويسرية 720 ألف دولار، خرقت العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وبحسب تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، وافقت "Indosuez" وهي "شركة تابعة غير مباشرة" للمجموعة المالية الفرنسية "Credit Agricole"، على دفع 720.258 دولار تجنبا "للمسؤولية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة لأنظمة العقوبات المتعلقة بكوبا وأوكرانيا وإيران والسودان وسوريا".

ووفقا للإدارة المالية الأمريكية، أجرت "Indosuez"، معاملات بالدولار نيابة عن 17 عميلا "كانوا في مناطق قضائية تنطبق عليها العقوبات"، بعض هؤلاء العملاء كانوا في شبه جزيرة القرم الروسية.

وأضاف التقرير، أن عملاء "Indosuez" أجروا معاملات تجارية تزيد قيمتها عن مليون دولار باستخدام النظام المالي الأمريكي، وقالت الوزارة، إن الشركة سمحت لهم أيضا بشراء أوراق مالية أمريكية، واعتبرت السلطات الأمريكية هذه الإجراءات وغيرها التي يزعم أنها حدثت بين أبريل 2013 وأبريل 2016 على أنها انتهاك للعقوبات التي فرضتها.

المصدر: تاس