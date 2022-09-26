الأمن الروسي يعتقل القنصل الياباني متلبّسا بشبهة التجسس (فيديو)

قبض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالجرم المشهود على القنصل الياباني موتوكي تاتسونوري لدى روسيا في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي، لحظة تسلمه معلومات "حساسة".

وجاء في بيان أمني: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريمورسكي نشاط التجسس الذي مارسه موتوكا تاتسونوري قنصل اليابان في فلاديفوستوك. وألقي القبض على الدبلوماسي الياباني متلبسا أثناء تلقيه معلومات حساسة مقابل مكافأة مالية حول جوانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي في روسيا، وحول التعاون بين روسيا وإحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير سياسة العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في إقليم بريمورسكي" في الشرق الأقصى الروسي.

وأكد مركز العلاقات العامة أنه تم إعلان موتوكي تاتسونوري شخصا غير مرغوب فيه، لممارسته أنشطة لا تتوافق مع صفته الدبلوماسية، وتم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية.

المصدر: تاس