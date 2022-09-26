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لوغانسك: خلال 3 أيام من الاستفتاء سقط على الجمهورية 62 صاروخ هيمارس

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لوغانسك: خلال 3 أيام من الاستفتاء سقط على الجمهورية 62 صاروخ هيمارس
Sputnik
شظايا صواريخ هيمارس الأمريكية
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قال فلاديسلاف دينيغو وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاستفتاء، بـ62 صاروخ هيمارس الأمريكية.

وأضاف الوزير في حديث للصحفيين اليوم: "خلال ثلاثة أيام من الاستفتاء، قصفت القوات الأوكرانية المدن والبلدات في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بـ 62 صاروخا أمريكيا من طراز HIMARS".

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ويشار إلى أن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، بدأ في 23 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وسيستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي

 

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