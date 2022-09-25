سلطات زابوروجيه: مراقب ألماني يتعرض لضغوط في بلاده

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن على المستشار الألماني أولاف شولتس التدخل ومنع استمرار الضغط على مواطن ألماني شارك في مراقبة الاستفتاء.

وأضاف روغوف: "نطالب السيد شولتس بالتدخل لوقف ما يتعرض له المواطن الألماني ستيفن برونو شالر، الذي جاء إلينا طوعا كمراقب وعلى نفقته الخاصة مستخدما إجازته في العمل، والآن تمارس ضغوط على رب عمله، فقط لأنه قرر مشاهدة كيف سيعبر المواطنون في بلادنا عن إرادتهم خلال التصويت في الاستفتاء".

وشدد روغوف على أن شالر شارك في أوقات مختلفة بمراقبة الانتخابات في مختلف دول العالم، وحضر هذه المرة إلى زابوروجيه، بعد سماعه بأن السلطات تجبر المواطنين على المشاركة في الاقتراع وتصادر الوثائق الثبوتية من الذين رفضوا التصويت.

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وقال روغوف: "هنا تمكن بنفسه، من التحقق من أن هذه كذبة فاضحة ونتاج للدعاية الأوكرانية المسعورة".

المصدر: نوفوستي