كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة https://t.co/6mZDS4EfYs — RTARABIC (@RTarabic) September 24, 2022

-لافروف: أخطاء الغرب تقوض الثقة في المنظمات الدولية والقانون الدولي كحام للضعفاء من الأقوياء

-لافروف: واشنطن تريد تحويل العالم كله لساحتها الخلفية

-لافروف: واشنطن تريد وقف عجلة التاريخ وتعتبر نفسها رسول الله في الأرض

-لافروف: دول ذات سيادة مستعدة للدفاع عن مصالحها وهذا يؤدي إلى إنشاء نظام متعدد الأقطاب

-لافروف: نعمل لخلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

-لارفوف: روسيا وحلفاؤها يطالبون ببناء نظام عالمي مستقبلي دون ابتزاز وترهيب.

-لافروف: الغرب بدلا من أن ينتهج الحوار الصادق والبحث عن التسويات، يلجأ إلى الاستفزازات الجسيمة والتخطيط.

-لافروف: واشنطن وبروكسل أعلنتا حربا اقتصادية ضد روسيا ماتسبب بأزمة غذائية عالمية

-لافروف: الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها

-لافروف: واشنطن تلعب بالنار مع إيران وتايوان والعقوبات الأمريكية أداة للابتزاز

-لافروف: حاولنا حل الأزمة الأوكرانية إلا أن الانقلابيين قصفوا شرق أوكرانيا

-لافروف: أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة دولة مستهلكة في الحرب ضد روسيا.

-لافروف: أثار الغرب نوبة غضب بسبب الاستفتاءات الجارية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، والتي هي أساسا ردا على دعوة زيلينسكي للروس للخروج من أوكرانيا

-لافروف: الاتحاد الأوروبي لا يريد تزويد البلدان بالأسمدة التي تستعد روسيا للتنازل عنها مجانا

-لافروف: الناتو أنشا تهديدا لأمن روسيا على أراضي أوكرانيا فاضطرنا للدفاع عن نفسنا

-لافروف: روسيا تعتبر أن الهند والبرازيل مرشحين جديرين أن يكونا عضوين دائمين في مجلس الأمن

-لافروف: الغرب "يلوي ذراع" أي أحد يفكر بشكل مستقل

-لافروف: الأمم المتحدة أنشئت "لإنقاذ البشرية من الجحيم وليس لبناء الجنة"

-لافروف: التدخل الغربي لم يحسن الوضع في أي دولة