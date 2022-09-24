كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة https://t.co/6mZDS4EfYs— RTARABIC (@RTarabic) September 24, 2022
-لافروف: أخطاء الغرب تقوض الثقة في المنظمات الدولية والقانون الدولي كحام للضعفاء من الأقوياء
-لافروف: واشنطن تريد تحويل العالم كله لساحتها الخلفية
-لافروف: واشنطن تريد وقف عجلة التاريخ وتعتبر نفسها رسول الله في الأرض
-لافروف: دول ذات سيادة مستعدة للدفاع عن مصالحها وهذا يؤدي إلى إنشاء نظام متعدد الأقطاب
-لافروف: نعمل لخلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
-لارفوف: روسيا وحلفاؤها يطالبون ببناء نظام عالمي مستقبلي دون ابتزاز وترهيب.
-لافروف: الغرب بدلا من أن ينتهج الحوار الصادق والبحث عن التسويات، يلجأ إلى الاستفزازات الجسيمة والتخطيط.
-لافروف: واشنطن وبروكسل أعلنتا حربا اقتصادية ضد روسيا ماتسبب بأزمة غذائية عالمية
-لافروف: الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها
-لافروف: واشنطن تلعب بالنار مع إيران وتايوان والعقوبات الأمريكية أداة للابتزاز
-لافروف: حاولنا حل الأزمة الأوكرانية إلا أن الانقلابيين قصفوا شرق أوكرانيا
-لافروف: أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة دولة مستهلكة في الحرب ضد روسيا.
-لافروف: أثار الغرب نوبة غضب بسبب الاستفتاءات الجارية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، والتي هي أساسا ردا على دعوة زيلينسكي للروس للخروج من أوكرانيا
-لافروف: الاتحاد الأوروبي لا يريد تزويد البلدان بالأسمدة التي تستعد روسيا للتنازل عنها مجانا
-لافروف: الناتو أنشا تهديدا لأمن روسيا على أراضي أوكرانيا فاضطرنا للدفاع عن نفسنا
-لافروف: روسيا تعتبر أن الهند والبرازيل مرشحين جديرين أن يكونا عضوين دائمين في مجلس الأمن
-لافروف: الغرب "يلوي ذراع" أي أحد يفكر بشكل مستقل
-لافروف: الأمم المتحدة أنشئت "لإنقاذ البشرية من الجحيم وليس لبناء الجنة"
-لافروف: التدخل الغربي لم يحسن الوضع في أي دولة