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لافروف: الغرب "يلوي ذراع" أي أحد يفكر بشكل مستقل

كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أخبار العالم

كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
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-لافروف: أخطاء الغرب تقوض الثقة في المنظمات الدولية والقانون الدولي كحام للضعفاء من الأقوياء

-لافروف: واشنطن تريد تحويل العالم كله لساحتها الخلفية

-لافروف: واشنطن تريد وقف عجلة التاريخ وتعتبر نفسها رسول الله في الأرض

-لافروف: دول ذات سيادة مستعدة للدفاع عن مصالحها وهذا يؤدي إلى إنشاء نظام متعدد الأقطاب

-لافروف: نعمل لخلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

-لارفوف: روسيا وحلفاؤها يطالبون ببناء نظام عالمي مستقبلي دون ابتزاز وترهيب.

-لافروف: الغرب بدلا من أن ينتهج الحوار الصادق والبحث عن التسويات، يلجأ إلى الاستفزازات الجسيمة والتخطيط.

-لافروف: واشنطن وبروكسل أعلنتا حربا اقتصادية ضد روسيا ماتسبب بأزمة غذائية عالمية

-لافروف: الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها

-لافروف: واشنطن تلعب بالنار مع إيران وتايوان والعقوبات الأمريكية أداة للابتزاز

-لافروف: حاولنا حل الأزمة الأوكرانية إلا أن الانقلابيين قصفوا شرق أوكرانيا

-لافروف: أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة دولة مستهلكة في الحرب ضد روسيا.

-لافروف: أثار الغرب نوبة غضب بسبب الاستفتاءات الجارية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، والتي هي أساسا ردا على دعوة زيلينسكي للروس للخروج من أوكرانيا

-لافروف: الاتحاد الأوروبي لا يريد تزويد البلدان بالأسمدة التي تستعد روسيا للتنازل عنها مجانا 

-لافروف: الناتو أنشا تهديدا لأمن روسيا على أراضي أوكرانيا فاضطرنا للدفاع عن نفسنا

-لافروف: روسيا تعتبر أن الهند والبرازيل مرشحين جديرين أن يكونا عضوين دائمين في مجلس الأمن 

-لافروف: الغرب "يلوي ذراع" أي أحد يفكر بشكل مستقل  

-لافروف: الأمم المتحدة أنشئت "لإنقاذ البشرية من الجحيم وليس لبناء الجنة"  

-لافروف: التدخل الغربي لم يحسن الوضع في أي دولة 

     

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