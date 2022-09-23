لوكاشينكو: سئمت الرئاسة لكن شيئا واحدا يمنعني عن تركها

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه سئم رئاسة البلاد وأنه لترك منصبه، إلا أن مصير المسؤولين الأكفاء الذين يدافعون عن مواقفه ويعززونها، يمنعه عن تركهم في مواجهة سلطة جديدة.

وفي اجتماع حكومي، أضاف: "لا تتصورون مدى الضغوط التي أتعرض لها، وبالدرجة الأولى من أجلكم أنتم، حيث أخشى أن أخذلكم".

وتابع: "أنتم تقفون في الصفوف الأمامية، وتدافعون عن مواقفي، وجعلتم مني صنما صنعتموه بأيديكم... لا أريد خذلانكم".

وختم بالقول: "أنتم يا رجالات الدولة الحقيقيين، لا تتصورون ما هذا... هذا حمل ثقيل!".

المصدر: "نوفوستي"