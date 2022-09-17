قديروف يعلن فشل هجوم مضاد لقوات كييف في جمهورية دونيتسك
Sputnik
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن خطة قوات كييف الهجومية بالقرب من بلدة بيريستوف في جمهورية دونيتسك الشعبية باءت بالفشل.
وقال قديروف: "الخطة الهجومية للعدو بالقرب من قرية بيريستوفوي فشلت بفضل شجاعة وقوة جنود قوات أحمد الخاصة".
وأشار إلى أن قوات أحمد الخاصة ألقت القبض على أسير خلال "هجوم بانديرا المضاد على مواقعنا".
وأضاف: "جنودنا صدوا بنجاح محاولات العدو الفاشلة. وتم قتل عدد كبير من القوات الأوكرانية وتدمير الكثير من المعدات".
وأكد أن جنود جمهورية الشيشان سينجزون بشرف المهام التي حددتها القيادة الروسية لحماية مصالح البلاد على أراضي أوكرانيا ودونباس.
المصدر: تاس