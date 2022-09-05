الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على السفارة الروسية في كابل

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل.

ووفقا لبيان الممثل الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك: "يدين الأمين العام بشكل قاطع الهجوم الذي وقع اليوم في كابل، على مقربة من سفارة روسيا الاتحادية".

وأكد دوجاريك، على أن الأمين العام للأمم المتحدة "يعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وشدد الأمين العام على أن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية، محظورة بشكل صارم بموجب القانون الدولي الإنساني".

المصدر: تاس