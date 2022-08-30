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مدن هولندية تطالب بتأجيل تطبيق العقوبات ضد روسيا

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مدن هولندية تطالب بتأجيل تطبيق العقوبات ضد روسيا
Legion-Media
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طالبت عدد من مجالس المدن في هولندا الحكومة بإعفاء مدنها مؤقتا من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بسبب الصعوبات في إيجاد بدائل عن شركات الطاقة الروسية.

وذكر موقع Euractriv نقلا عن بيتر تن بريوغنيكاتي ممثل وزير المناخ والطاقة الهولندي روب جيتين: "أسعار الطاقة المرتفعة تعني أن العقود الجديدة من المرجح أن تكون أكثر تكلفة. طلبات ثمانية مدن للحصول على إعفاءات من العقوبات قيد النظر".

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وقال إنه من المرجح أن تمنح السلطات استثناءات إذا لم تقدم أي شركة طلبات للمشاركة في المناقصات أو إذا كان بإمكان مجلس إدارة الشركة إظهار دليل على أنها لا تستطيع تنفيذ العقد لأسباب مالية.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الهولندية لا تزال تريد أن تجد المدن بدائل للموردين من روسيا.

المصدر: نوفوستي

 

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