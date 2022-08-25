أهاب الاقتصادي الأمريكي جيمس ريكاردز بالمعجبين الغربيين بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عدم وصف زيلينسكي بـ"ونستون تشرشل المعاصر".

وقال ريكاردز لصحيفة "The Daily Reckoning": "زيلينسكي ليس تشرشل. في الواقع، هو أوليغارش فاسد لديه ملايين الدولارات مخبأة في حسابات خارجية، مهاراته في التمثيل جمّلت إلى حد ما شعاراته الدعائية، لكن الأمر لا يتطلب الكثير من الجهد لملاحظة مدى زيفه".

وأضاف الاقتصادي أن موت المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال على أيدي القوات الأوكرانية، هو ذنب الرئيس الأوكراني، الذي فشل في التوصل إلى اتفاق مع موسكو قبل بدء العملية الخاصة.

وانتقد ريكاردز تقديم واشنطن غير المنضبط للدعم العسكري والمالي لكييف، والذي "يختفي كما في ثقب أسود".

المصدر: نوفوستي