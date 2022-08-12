بيلاروس تنفي صحة الأنباء عن نيتها المشاركة في العملية الروسية في أوكرانيا

نفى مساعد وزير الدفاع البيلاروسي ليونيد كاسينسكي، تصريحات المعارضة بأن الجيش البيلاروسي يستعد للمشاركة في العملية الروسية الخاصة على أراضي أوكرانيا.

ونشرت قناة "تليغرام" التابعة لوزارة الدفاع تعليق كاسينسكي الذي جاء فيه: "لقد ادعوا في وقت سابق أن قواتنا المسلحة كانت في أوكرانيا، والآن يقولون كل يوم أننا على وشك أن نتوجه إلى هناك".

وأشار كاسينسكي إلى أن الدائرة تتابع تصريحات ممثلي المعارضة وتتصور توقعاتهم بسخرية، وقال: "نحن نراقب عن كثب كل هذه التصريحات التي يبثها الخبراء الزائفون بذكاء".

المصدر: نوفستي