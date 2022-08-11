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الخارجية الروسية تنفي تقارير حول خطط كوريا الشمالية لإرسال متطوعين

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الخارجية الروسية تنفي تقارير حول خطط كوريا الشمالية لإرسال متطوعين
Legion-Media Alexander Sayganov/SOPA Images
مبنى وزارة الخارجية الروسية (صورة أرشيفية)
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نفت وزارة الخارجية الروسية التقارير التي ادعت وجود خطط في كوريا الشمالية لإرسال متطوعين إلى أوكرانيا، وقالت إنها أخبار زائفة.

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وصرح نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، في مؤتمر صحفي بموسكو بأن التقارير بشأن مقترح لكوريا الشمالية لإرسال متطوعين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي أخبار زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وتابع نيتشايف أنه لا توجد أي مفاوضات مع الجانب الكوري، ولا خطط لإرسال أي متطوعين كوريين شماليين إلى جمهوريتي دونيتسك أو لوغانسك الشعبيتين.

كما قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة: "نحن على قناعة بأن القدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية والقوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كافية تماما لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: نوفوستي

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