البرازيل.. مقتل بطل العالم 8 مرات في رياضة جوجيتسو برصاصة في الرأس (صور + فيديو)

لقي البرازيلي لياندرو لو بطل العالم 8 مرات في رياضة جوجيتسو، مصرعه عقب تعرضه لإطلاق نار أثناء تواجده في حفل أقيم بمدينة ساو باولو البرازيلية.

RIP Leandro Lo pic.twitter.com/I9XCSwwJj9 — Senõr SNACKZ Chibuzo (@digitalsnackz) August 8, 2022

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأنه تم القبض على ضابط شرطة خارج الخدمة بتهمة إطلاق النار على بطل فنون الدفاع عن النفس البالغ من العمر 33 عاما.

This is the criminal that has killed Leandro Lo. pic.twitter.com/1xnrsiPhAk — Liezer, o cujo dito. (@Liezer_L) August 8, 2022

Este é o bandido vestido de policial, Henrique Velozo, sim... Este bandido matou Leandro Lo com um tiro na cabeça.#leandrolopic.twitter.com/arIyyDa1yX — Liezer, o cujo dito. (@Liezer_L) August 8, 2022

وقال المحامي إيفا سيكيرا جونيور إن لو خرج مع أصدقائه لحضور حفل موسيقي في كلوب سيريا، وهو ناد رياضي واجتماعي في أكبر مدينة في البرازيل، عندما اقترب المهاجم من طاولتهم وهددهم بزجاجة.

وأشار المحامي إلى أن بطل العالم الذي فاز بألقاب في خمس فئات مختلفة من الوزن من 2012 إلى 2022، وهو رقم قياسي على الإطلاق، قام بتثبيت الرجل على الأرض لإيقافه وتجنب الشجار.

وصرح بأن أصدقاء الضحية تدخلوا وحثوا المهاجم على الهدوء والمغادرة.

وقال سيكويرا لوكالة فرانس برس "في تلك اللحظة بالتحديد استدار الرجل وسحب مسدسه وأطلق النار على لياندرو في رأسه".

وأضاف أن بطل جيو جيتسو نقل إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

O assassino covarde do lutador Leandro Lo será conduzido a um presídio militar, ele se apresentou agora a noite à 17ª Delegacia Policial, no bairro do Ipiranga. pic.twitter.com/ayELSHu4xH — Blog do Rocha (@noticiasdorocha) August 7, 2022

O octacampeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, foi assassinado a sangue frio pelo policial militar Henrique Velozo.

Descanse em paz guerreiro, a justiça não falhará... E o teu legado jamais será esquecido.#leandrolo#bjjpic.twitter.com/8ngzb1UoMi — Liezer, o cujo dito. (@Liezer_L) August 7, 2022

وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" أن محكمة في ساو باولو أمرت باحتجاز المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق.

ويعتبر لياندرو بيريرا دو ناسيمنتو لو، البالغ من العمر 33 عاما، بطلا للعالم ثماني مرات في جيوجيتسو، وبخمس فئات مختلفة، كما فاز بخمسة ألقاب عالمية في هذه الرياضة، بالإضافة إلى 8 ألقاب في بطولة للدول الأمريكية.

والمقاتل الراحل الذي فاز بلقبه العالمي الأول عام 2012 في فئة الوزن الخفيف، كان قد حسم في شهر مايو الماضي، لقبا عالميا جديدا في فئة الوزن المتوسط.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام برازيلية