دونيتسك: الجيش الأوكراني يتعمد قصف المرافق العامة في المدينة - فيديو

أكد عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، أن المسلحين الأوكرانيين يتعمدون قصف المدينة، قبل أن يعيدوا قصف نفس المكان فيها لقتل فرق الإغاثة التي تصل إلى الموقع.

وقال: "يتواصل القصف الأوكراني للمدينة، وهذا يؤدي إلى حقيقة أن البنية التحتية معطلة".

وأضاف: "بمجرد أن تكون هناك فرصة بين القصف، تخرج فرق الإغاثة على الفور لتحييد كل شيء".

وتابع: "لدينا تجربة محزنة ونرى هذا الخسارة.. هذه الحقارة من الجانب الأوكراني حيث يقصفون المنطقة ذاتها لإيقاع أكبر خسائر في الأرواح".

وأشار إلى أن "إدارة المدينة تواجه مشكلة فعلية في الخدمات.. مشكلة كبيرة يموت فيها الناس".



المصدر: "نوفوستي"