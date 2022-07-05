اليونان.. حريق غابات ضخم غرب العاصمة

كافح رجال الإطفاء اليونانيون حرائق غابات ضخمة أجبرت السلطات على إخلاء قرية صغيرة غرب أثينا، في أحدث حريق من سلسلة حرائق غابات اندلعت بينما اجتاحت الرياح أنحاء اليونان.

وقالت هيئة الإطفاء إن الحريق ينتشر بوتيرة أبطأ بكثير، ما يثير آمال احتوائه قريبا، مشيرة إلى أنه من المتوقع تراجع شدة الرياح بحلول المساء.

وأفادت بأنها تعاملت مع أكثر من 300 حريق خلال الأسبوع الماضي، منها 65 حريقا فقط خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وكإجراء احترازي، صدرت أوامر لسكان قرية ميتيكاس بالإجلاء لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

هذا وتم نشر أكثر من 130 رجل إطفاء ومتطوع و10 طائرات إطفاء لإخماد الحرائق التي اندلعت ظهر الثلاثاء قرب بلدة بورتو جيرمينو الساحلية، وتبعد 70 كيلومتر غرب أثينا.

وتأهب أفراد فرق الإطفاء في عدة أنحاء بالبلاد، وسط ارتفاع خطورة اندلاع حرائق غابات. واندلع حريقان آخران أيضا في منطقة بيلوبونيز جنوب اليونان.

المصدر: AP