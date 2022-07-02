لوكاشينكو يؤكد أن بيلاروس لا تقاتل ولا تريد القتال في أوكرانيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن مينسك لا تريد القتال في أوكرانيا، ولا يوجد جندي بيلاروسي واحد هناك، فيما يحاولون جر بيلاروس إلى النزاع.

وقال لوكاشينكا: "أكرر مرة أخرى، نحن لا نسعى للقتال في أوكرانيا. لسنا بحاجة مطلقا لهذه الحرب".

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وأكد أنه "لا يوجد جندي بيلاروسي واحد يقاتل على أراضي أوكرانيا... لقد كنت دائما صادقا في هذا الأمر".

وأضاف: "ما زالوا يحاولون جرنا إلى الحرب في أوكرانيا. والهدف واحد هو التعامل مع روسيا وبيلاروس بحركة واحدة".

وتابع: "يزعمون أنهم قلقون، ويصرحون من أوكرانيا بأنهم لا يريدون أن تغزو القوات البيلاروسية أوكرانيا عبر الحدود الشمالية. ولكنهم سيكونون سعداء إذا دخلنا إلى هناك. هم بحاجة إلى ذلك، وهم لا يهتمون بموت المدنيين".

وشدد على أن "السياسيين الأوكرانيين ورئيسهم لديهم سياسة واحدة، وهي أنه كلما قتل أوكرانيون أكثر، اعتلى عويلهم في العالم كله على فظائع "الفاشيين" من روسيا وبيلاروس".

المصدر: نوفوستي