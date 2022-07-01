صرح فيتالي كيسيليوف مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، بأن قوات كييف شيدت تحصينات في مطار سيفيرودونيتسك وفقا لمعايير الناتو، ما يؤكد انخراط الحلف في القتال ضد روسيا.

وقال كيسيليوف: "نرى الآن في مطار سيفيرودونيتسك مناطق محصنة تم بناؤها وفقا لمعايير الناتو، وأخرى في بلدتي لوغانسكايا وشاستيه، وحوض ميرونوفسكي، وكلها متطابقة"، مؤكدا أن هذا يشير إلى استعدادات لهذه المشاريع من قبل "الناتو وأوكرانيا معا".

وفي عام 2020 صرح وزير الدفاع الأوكراني أندريه زاغورودنيوك، بأن أوكرانيا تخطط لإنشاء قاعدتين في سيفيرودونيتسك وماريوبول وفقا لمعايير الناتو.

وتبلغ المسافة من سيفيرودونيتسك إلى الحدود مع روسيا حوالي 100 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي