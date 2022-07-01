التشيك: إنهاء الأزمة الأوكرانية مفتاح الحل لمشاكل الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أن تسوية الأزمة في أوكرانيا تمثل مفتاح الحل لمشاكل دول الاتحاد الأوروبي.

وقال: "نهاية الحرب، واستعادة أوكرانيا هي مفتاح حل المشاكل التي تقلق مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم".

وأشار فيالا في وقت سابق، إلى أن "بلاده استخدمت كل احتياطات أسلحتها تقريبا والتي كان من الممكن أن تقدمها لأوكرانيا".

ونقلت التشيك لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 148 مليون يورو، بما في ذلك الدبابات والأنظمة الصاروخية وسلاح المدفعية.

من جهته، قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ الأربعاء الماضي، إن "سلطات كييف بحاجة إلى الاستعداد لحرب طويلة الأمد"، متعهدا بـ"إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا".

وأضاف، أن "الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات، لكن بشروط أوكرانيا".

واقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص شريحة جديدة من المساعدة المالية الكلية الطارئة لأوكرانيا بمبلغ 1 مليار يورو كجزء أول من حزمة تصل إلى 9 مليار يورو.

المصدر: RT